11 сентября состоится официальная презентация нового Subaru Outback в Ижевске

Фото: Subaru

11 сентября в автосалоне «Субару Центр Ижевск» состоится официальная презентация нового Subaru Outback (Субару Аутбек). В этот день, помимо праздничной программы для взрослых и детей, посетителей ожидает три вида тест-драйвов: стандартый, внедорожный и тест-драйв системы EyeSight (АйСайт) на специальной площадке. Участников мероприятия ждут сувениры и подарки, фотозона, фуршет. Презентация пройдет с 12:00 до 15:00 по адресу: с. Октябрьский, ул. Полесская, 5а.

Subaru Outback построен на платформе нового поколения. Это позволило ему стать крупнее, просторнее и безопаснее. Автомобиль оснащен двигателем Subaru Boxer (Субару Боксер) нового поколения объемом 2,5 л с увеличенной максимальной мощностью до 188 л.с. А его усовершенствованная бесступенчатая трансмиссия теперь лучше передает крутящий момент во время старта. Внушительный клиренс в 213 мм позволяет с комфортом использовать автомобиль как в городских, так и во внедорожных условиях.

Subaru Outback может похвастаться новым дизайном интерьера и отделкой кожей Nappa (Наппа), которые выводят автомобиль на премиальный уровень. Вертикальный Full HD (Фул ЭйчДи) дисплей диагональю 11,6 дюйма с полностью переработанным интерфейсом и интуитивным управлением поддерживает Apple CarPlay и Android Auto (Эпл Карплей и Андроид Авто), благодаря чему водитель всегда остается на связи.

Но, пожалуй, главное – это техническое оснащение нового Outback. Автомобиль получил пакет систем превентивной безопасности EyeSight Safety Plus (АйСайт Сэйфти Плас) с новой стереокамерой с увеличенным углом обзора и программным обеспечением повышенной производительности. У Outback появилась система мониторинга состояния водителя, которая считывает действия водителя и в случае опасности предупреждает его. А еще он оснащен системами адаптивного головного освещения и рулевого управления, а также удержания по центру полосы движения. Для удобства водителя на лобовом стекле проецируется информация о технической работе всех электронных систем.

Попробуйте новинку в деле! Приходите 11 сентября!

Subaru Outback. Создан в будущем. Для настоящего.

Реклама

0+