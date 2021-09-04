Форум местных сообществ прошел в Удмуртии

Фото: udmurt.ru

Накануне, 3 сентября, в Глазове открылся первый в Удмуртии форум местных сообществ, организованный Топливной компанией Росатома «ТВЭЛ», НП «Информационный альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» и городской администрацией. Местный пединститут имени Короленко принял представителей гражданского общества из городов, в которых работают предприятия топливного дивизиона Росатома. Глава республики Александр Бречалов приехал поддержать проекты территориального развития и инициативы общественников.

«Этот форум первый, но не сомневайтесь, что он очень нужен и будет успешным. НКО – это люди, вовлеченные, и в большинстве своем приносящие конкретную, ощутимую пользу. Если в 2017 году объем привлеченных средств в республику был не более 18 млн рублей, то только за 6 месяцев 2021 года такие проекты привлекли уже 138 млн рублей, – отметил глава региона. – Я с уверенностью могу сказать, что это социальная экономика. Очень важно, что в последние годы в стране формируется культура благотворительности: фонды – это огромные деньги не только для России, но и для мира»,

Александр Бречалов Фото: udmurt.ru

По словам Бречалова, развитие и поддержка сообществ, работающих в формате НКО, – актуальный для Удмуртии вопрос. Форум призван показать, как самоорганизация и объединение усилий жителей региона способны влиять на развитие муниципалитетов.

Так, Никита Евреев из Новоуральска впервые принял участие в подобном мероприятии. Он представил проект «Добрые соседи».

«Цель моего проекта – объединение жителей конкретных домов для улучшения качества их жизни: для проведения совместных акций, праздников, решения насущных проблем. Год назад мне пришла мысль установить во дворе елку и украсить ее силами всех соседей, - рассказал он. - Люди откликнулись, и так мы впервые провели праздник двора. Дальше у нас были совместные субботники, а уже этой осенью у жильцов дома появятся собственные экскурсии, к зиме будут приобретены зимние горки, планируется фестиваль снежных фигур».

Еще один представитель Свердловской области - Любовь Комарова. Ее проект «Связь поколений» должен помочь взаимодействию между пожилыми детьми и людьми.

«Проект о том, что люди, вышедшие на пенсию, еще хотят что-то делать, хотят продолжать свою деятельность. Нашему волонтерскому отряду уже 12 лет, в него входят 60 человек, возраст от 55 до 85 лет. Волонтеры общаются с детьми, делают с ними совместные проекты, - поделилась участница форума. - Например, елка в стиле 50-х годов: мы вместе собрали раритетные игрушки и украсили ими елку в краеведческом музее. Также делали с детьми варежковый театр, костюмы и сценарий для которого они шили и придумывали самостоятельно. Мне бы очень хотелось познакомиться с такими же волонтерами, узнать, как у них выстроена работа. Может узнать у них что-то новое, своим опытом поделиться».

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