Погода в Ижевске 5 сентября: сильный ветер и небольшой дождь

Пришла осень, температура воздуха днем не поднимется выше +11 Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! На улице ясная и теплая погода ожидается на протяжении всего дня. Подробнее о прогнозе на воскресенье расскажет «Комсомолка».

По данным удмуртского гидрометцентра, днем 5 сентября в Ижевске ожидается небольшой дождь. Температура воздуха не поднимется выше +11°С днем. Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Местами порывы ветра могут достигать 15-17 м/с.

Кстати, луна стареющая, 3%. Полнолуние ожидается через 16 дней, 21 сентября. Долгота дня составляет 13 часов 35 минут.

Желаем вам отличного дня!

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