Чье имя присвоят одной из школ в Ижевске?

Зоя Степанова была почетным гражданином и скончалась в сентябре 2020 года Фото: Архив «КП» в Ижевске

Власти Ижевска удовлетворили обращение Совета женщин Ижевска о присвоении «с целью патриотического воспитания детей и молодежи» школе № 57 имени Зои Степновой. Документ об этом был опубликован на официальном сайте города.

«Присвоить муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 57» имя Почетного гражданина Удмуртской Республики Степновой Зои Ивановны», - говорится в сообщении.

Зоя Степнова много лет возглавляла трикотажную фабрику «Сактон» и Союз женщин Удмуртской Республики. Также она избиралась депутатом Государственного совета республики. Женщина скончалась на 72-м году жизни в сентябре 2020 г. .

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