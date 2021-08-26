Где купить ламинат и линолеум в Ижевске и не ошибиться с выбором?

Фото: «Купипол»

«Купипол.рф» – федеральная сеть магазинов, которая много лет специализируется на продаже напольных покрытий, сопутствующих аксессуаров и комплектующих. Среди товаров вы найдете большой ассортимент ламината, паркета, линолеума, пробки, ковролина и ПВХ плитки.

Сомневаетесь в выборе? Расскажите консультанту:

- В какую комнату вы хотите постелить напольное покрытие (кухня, ванная, спальня, коридор, другое)?

- Какие характеристики вам нужны (устойчивость к влажности, высокая износостойкость, звукоизоляция, желание установить систему теплый пол, другое)?

- Какой цвет и фактуру вы бы хотели видеть (необычная графика, имитация природных материалов, другое)?

Эта информация поможет опытному сотруднику сориентировать вас в материале напольного покрытия, чтобы вы сделали правильный выбор, который будет радовать вас не один год. Кроме того, по вашему желанию специалисты компании предоставят вам сервис «под ключ».

Фото: «Купипол»

«Магазин «Купипол» предлагает ижевчанам большой выбор напольных покрытий и профессиональные консультации. Мы тщательно подбираем наш ассортимент, работает только с проверенными брендами. Мы решаем все проблемы клиента, связанные с покупкой пола: подберем покрытие, сделаем замеры, оформим доставку, произведем его демонтаж и монтаж. И, конечно, дадим гарантии», – пояснил ведущий эксперт компании.

Не пропустите акции «Купипол»! Они проводятся регулярно.

Узнать еще больше о ведущем магазине напольных покрытий «Купипол» можно в «Путеводителе по стройке и ремонту» от «Комсомолки».

Получить консультацию, оформить оптовый или розничный заказ:

+7 (950) 168-65-52

gvozd@kupipol.ru

г. Ижевск, ул. Удмуртская, 304, корпус 2, офис 41

izhevsk.kupipol.ru

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