Карта распространения коронавируса на 14 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирусом заразились 117 ижевчан. Фото: pixabay.com

На утро 14 сентября в Удмуртии коронавирусом заразились 227 человек. 16 человек скончались, 126 – выздоровели. Рассказываем, как по данным оперштаба складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск – 23 863 (+117 по отношению к утру 13 сентября)

Воткинск – 2 116 (+13)

Кезский район – 517 (+13)

Увинский район - 1 693 (+12)

Сарапул - 1 920 (+11)

Малопургинский район – 603 (+7)

Можгинский район – 586 (+8)

Можга - 2 560 (+7)

Алнашский район – 781 (+6)

Селтинский район – 405 (+6)

Вавожский район – 456 (+5)

Каракулинский район - 305 (+4)

Глазовский район – 462 (+4)

Глазов – 2 337 (+3)

Воткинский район – 585 (+2)

Камбарский район – 497 (+2)

Киясовский район – 388 (+2)

Сюмсинский район – 575 (+2)

Граховский район – 346 (+1)

Кизнерский район – 499 (+1)

Шарканский район - 804 (+1)

Завьяловский район - 2 260

Игринский район - 1 207

Балезинский район - 885

Якшур-бодьинский район - 621

Сарапульский район - 560

Красногорский район - 519

Юкаменский район - 446

Ярский район - 357

Дебесский район - 356

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