Карта распространения коронавируса на 14 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирусом заразились 117 ижевчан. Фото: pixabay.com
На утро 14 сентября в Удмуртии коронавирусом заразились 227 человек. 16 человек скончались, 126 – выздоровели. Рассказываем, как по данным оперштаба складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск – 23 863 (+117 по отношению к утру 13 сентября)
Воткинск – 2 116 (+13)
Кезский район – 517 (+13)
Увинский район - 1 693 (+12)
Сарапул - 1 920 (+11)
Малопургинский район – 603 (+7)
Можгинский район – 586 (+8)
Можга - 2 560 (+7)
Алнашский район – 781 (+6)
Селтинский район – 405 (+6)
Вавожский район – 456 (+5)
Каракулинский район - 305 (+4)
Глазовский район – 462 (+4)
Глазов – 2 337 (+3)
Воткинский район – 585 (+2)
Камбарский район – 497 (+2)
Киясовский район – 388 (+2)
Сюмсинский район – 575 (+2)
Граховский район – 346 (+1)
Кизнерский район – 499 (+1)
Шарканский район - 804 (+1)
Завьяловский район - 2 260
Игринский район - 1 207
Балезинский район - 885
Якшур-бодьинский район - 621
Сарапульский район - 560
Красногорский район - 519
Юкаменский район - 446
Ярский район - 357
Дебесский район - 356
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