Россельхозбанк увеличил размер стипендий лучшим студентам ИжГСХА до 15 тысяч рублей

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Цель стипендиальной программы Россельхозбанка – материальная поддержка самых талантливых студентов аграрных вузов, создание условий для эффективного обучения учащихся и формирование кадрового потенциала агропромышленного комплекса.

Претендовать на получение именной стипендии на протяжении 12 месяцев могут студенты, которые отличаются высокой успеваемостью и ведут научную деятельность. Преимуществом также служит участие в олимпиадах.

«Мы живем в условиях стремительного развития сельского хозяйства, которому требуются новые подходы, технологии, но прежде всего – молодые прогрессивные специалисты. Они могут зарядить энергией, привнести драйв и инновационные идеи, сделать отрасль еще более привлекательной и перспективной. Россельхозбанк хорошо понимает важность инвестиций в человеческий капитал. Поэтому мы продолжим делать все, чтобы в сельское хозяйство приходила активная трудолюбивая и широко мыслящая молодежь», – отметил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

«Инициативы Россельхозбанка в части поддержки талантливых молодых людей, желающих сделать карьеру в аграрной отрасли, являются доказательством продуманной, дальновидной политики, направленной не только на формирование класса высокопрофессиональных специалистов для нужд сельского хозяйства, но и на развитие инновационного АПК как важнейшего элемента российской экономики», – прокомментировал директор дирекции развития агро- и биотехнологии компании «Иннопрактика» Владимир Авдеенко.

В число участников программы входит и Ижевская государственная сельскохозяйственная академия. В прошлом учебном году стипендиатами Россельхозбанка стали семь лучших студентов вуза, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры.

В стипендиальную программу РСХБ на 2021–2022 учебный год дополнительно были включены 12 филиалов вузов, подведомственных Минсельхозу. Расширилась и география программы. Теперь в нее добавлены 3 региональных филиала банка: Калужский, Калининградский, Томский. Таким образом, в стипендиальной программе банка задействовано 49 регионов России, 66 университетов, а количество студентов увеличилось до 450 человек.

Фото: «Россельхозбанк»

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