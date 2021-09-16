На 400 тысяч рублей оштрафовали организацию в Удмуртии за весенний пожар на сельхозугодьях

Арендатора земли привлекли к ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ. Фото: Константин Ившин (архив КП)

27 апреля в МЧС Удмуртии выявило факт возгорания сухой травы площадью 188 700 квадратных метров на сельскохозяйственном участке в 1 километре на юго-восток от деревни Нижнее Кечево в Малопургинском районе республики. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«Согласно схеме места загорания травы, установлены координатные точки. К сведениям Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике о ландшафтных пожарах приобщены фотоматериалы загорания травы. Данный земельный участок используется на праве аренды ООО «Радуга Агро», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 28 июня на арендатора земельного участка составили административный протокол по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ. 27 августа организации назначили штраф в размере 400 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу.

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