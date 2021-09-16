Как получить в подарок золотые украшения?

Фото: Теле2

Tele2 в Удмуртии в сентябре пополнила программу лояльности «Больше» новыми предложениями. Клиенты оператора могут получить золотые серьги в подарок и скидку на покупку ювелирного украшения. Также среди осенних сюрпризов бесплатный онлайн-урок по математике или английскому языку, семь электронных книг или ценный приз за знания на обучающей платформе.

Скидки на ювелирные изделия и украшения в подарок пользуются неизменной популярностью у абонентов Tele2 в Удмуртии, с января по август в регионе на них пришлось около 40 % от всех активированных предложений. В сентябре программа лояльности пополнилась оффером от популярного интернет-магазина украшений. Поклонникам онлайн-шопинга «Ювелирочка»¹ подарит золотые серьги-пусеты при заказе от 2299 рублей, а также скидку 10 % на покупки.

Этой осенью программа «Больше» также предлагает абонентам Tele2 в Удмуртии интеллектуальные подарки. Семь новых книг в кратком изложении или в аудиоформате получат абоненты от электронного книжного сервиса Кiozk. Онлайн-школа «Учи.Дома» приглашает на бесплатное пробное занятие по английскому языку или математике. При оплате курса в Яндекс.Практикуме и активации промокода до 7 октября пользователи программы лояльности «Больше» могут получить подарки: кресло, монитор, проектор, кофемашину или робот-пылесос.

Программа лояльности «Больше» действует четыре года. Она рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные акции от партнеров. Абонентам доступны предложения от популярных онлайн-кинотеатров, магазинов, ресторанов, а также образовательных сервисов.

Теле2, Киозк

¹ Продавец – общество с ограниченной ответственностью «Телеритейл» (ООО «Телеритейл») (адрес и место нахождения: 127521, Москва, ул. Веткина, 4, этаж 4, пом. XIII, ком 45.), ОГРН 1167746483090.