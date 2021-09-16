Гороскоп на 17 сентября для ижевчан: Овнам стоит замедлиться, а Рыбы подчистят «хвосты» на работе

Что ждет ижевчан в пятницу? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Вам стоит сбросить темп, а лучше вообще остановиться и посмотреть по сторонам. В последнее время вы многое упускаете в жизни.

ТЕЛЕЦ

Вы стоите на пороге больших перемен, и далеко не все из них вам понравятся. Пока есть возможность, наслаждайтесь привычным мироустройством.

БЛИЗНЕЦЫ

Хороший день. Утром возможны небольшие разочарования на личном фронте, но они довольно быстро забудутся.

РАК

Ракам звезды советуют быть смелее – большинство ваших проблем связаны с нерешительностью. Сегодня жизнь снова поставит вас перед сложным выбором, и когда это случится – лучше рискнуть.

ЛЕВ

Львам предстоит пятница, полная ярких событий и неожиданных поворотов. Скорее всего, этот день вы запомнимте надолго.

ДЕВА

Не обращайте внимания на косые взгляды окружающих и продолжайте гнуть свою линию. Звезды намекают, что у вас все получится.

ВЕСЫ

Весам звезды настоятельно рекомендуют развеяться. Вы хорошо поработали за неделю – так позвольте себе отдохнуть.

СКОРПИОН

Неплохой день, особенно первая его половина и особенно на личном фронте. Вечер лучше провести наедине со своими мыслями.

СТРЕЛЕЦ

Откажитесь от дальних поездок- ничего хорошего они вам не сулят. По возможности сидите дома.

КОЗЕРОГ

Козероги добьются своего, хоть и дорогой ценой. Звезды намекают, что особого выбора у вас и не будет.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям звезды рекомендуют не отказываться от помощи там, где это действительно необходимо. Нездоровый индивидуализм может сослужить вам плохую службу.

РЫБЫ

Рыбы практически полностью подчистят «хвосты» на работе. Это, конечно, не значит, что не появятся новые, но пока вы имеет полное право собой гордиться.

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