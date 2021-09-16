Подкаст: как понять и принять подростка

Фото: Сергей Грачев

Накипело! Ребенок целыми днями сидит за компьютером и никуда не ходит! На одно слово — 25 в ответ! Александра Демина, руководитель образовательного центра Я Школа, психолог, мама двух дочек расскажет, как наладить общение с подростками, с какими проблемами на консультацию к психологу приходят обеспокоенные родители и как может на будущем отразиться «недогулянное» детство

Подкаст можно прослушать или скачать по ссылке.

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