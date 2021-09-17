Еще к девяти населенным пунктам Удмуртии подвели газ

Внутрипоселковый газопровод также уже построен. Фото: Диля Ахмадишина

В Сюмсинском районе Удмуртии завершилось строительство межпоселкового газопровода протяженностью 50,94 км. Как сообщает пресс-служба главы и администрации республики, газ провели от деревни Сюмси к селу Кильмезь с отводом на деревни Муки-Какси, Васькино, Блаж-Юс, Пижил и станцию Сюрек, а также к деревням Русская Бабья, Удмуртская Бабья и Балма. 97-километровый газопровод внутри населенных пунктов также готов к сдаче.

«Эта часть сетей возводилась за счет республиканского бюджета. Сейчас идет сдача и приемка этого объекта, а в четвертом квартале планируются первые пуски газа в домовладения», - рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Отмечается, что после ввода объекта в эксплуатацию станет возможной газификация 996 домохозяйств, а также сельских домов культуры, котельных школ и детских садов.

Напомним, процесс догазификации населенных пунктов республики стартовал 21 апреля.

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