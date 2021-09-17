11 вылетов за две недели: санавиация Удмуртии продолжает работу

Договор с прежним поставщиком услуг санавиации расторгли из-за неисполнения обязательств Фото: Архив КП

1 сентября санитарная авиация Удмуртии возобновила работу после смены поставщика услуг. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, с того момента было совершено 11 вылетов, проведено 10 эвакуаций и одна срочная операция.

«Санитарная авиация в Удмуртии работает с 2019 года. С сентября 2021 года заключен контракт с новым поставщиком услуг – авиакомпанией «Русские вертолетные системы». Для перевозки пациентов используется вертолет «Ансат», - говорится в сообщении.

Напомним, первый вылет санавиации после вынужденного летнего перерыва состоялся в Игру. Пострадавшего в ДТП пациента доставили в РКБ №1.

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