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Общество17 сентября 2021 10:01

11 вылетов за две недели: санавиация Удмуртии продолжает работу

Проведено 10 эвакуаций и 1 срочная операция
Дмитрий Коренев
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Договор с прежним поставщиком услуг санавиации расторгли из-за неисполнения обязательств

Договор с прежним поставщиком услуг санавиации расторгли из-за неисполнения обязательств

Фото: Архив КП

1 сентября санитарная авиация Удмуртии возобновила работу после смены поставщика услуг. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, с того момента было совершено 11 вылетов, проведено 10 эвакуаций и одна срочная операция.

«Санитарная авиация в Удмуртии работает с 2019 года. С сентября 2021 года заключен контракт с новым поставщиком услуг – авиакомпанией «Русские вертолетные системы». Для перевозки пациентов используется вертолет «Ансат», - говорится в сообщении.

Напомним, первый вылет санавиации после вынужденного летнего перерыва состоялся в Игру. Пострадавшего в ДТП пациента доставили в РКБ №1.

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