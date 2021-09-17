Двух заблудившихся пенсионеров спасли в Завьяловском районе Удмуртии

Грибников нашли благодаря квартальному столбу, на котором был указан номер. Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии

На этой неделе в лесу Завьяловского района Удмуртии искали двух пенсионеров. Как сообщает республиканская Поисково-спасательная служба, утром мужчина и женщина отправились собирать грибы, а к обеду поняли, что заблудились. На поиски отправились спасатели и добровольцы ПСО «Регион 18».

«Пока ехали к месту поиска, созвонились с потерявшимися, выяснили, что находятся они на вырубке, по карте определили ориентировочное место поиска», - рассказала руководитель поисково-спасательного отряда Мария Видеман.

Позже заплутавшие грибники сообщили о стоящем на вырубке квартальном номерном столбе. Работники Завьяловского лесничества дали спасателям его координаты.

«Прибыли на место уже с полной уверенностью, что направление и квадрат поиска определены верно, включили сирену и пошли в выбранном направлении», - подытожила Мария.

Отмечается, что львиная доля заблудившихся в лесу приходится на сентябрь-октябрь. В этот период ночная температура может достигать отрицательных значений, могут идти затяжные дожди – поэтому возникает большая опасность для жизни потерявшегося человека.

Поисково-спасательная служба напоминает: отправляясь в лес, следует серьезно подготовиться. В частности, необходимо изучить место сбора на карте, а также указать его близким и сообщить, во сколько планируете вернуться. Обязательно зарядите мобильный телефон и наденьте яркую одежду.

Если же вы все-таки заблудились – незамедлительно позвоните спасателям по номеру 112.

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