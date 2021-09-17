Студенты ИжГТУ посетили день открытых дверей «Уралметаллургмонтажа»

Фото: «Уралметаллургмонтаж»

На ижевском предприятии «Уралметаллургмонтаж» прошел день открытых дверей для студентов. Это событие значимо тем, что будущие специалисты смогли лично увидеть рабочую обстановку и уже во время учебы решить, на каком предприятии строить свою карьеру.

О необходимости таких мероприятий говорят данные Центра занятости населения. Так, показатель безработицы в 2021 году в регионе вырос до 2,1 %, однако при этом среди востребованных должностей технические и промышленные направления являются более высокооплачиваемыми, чем гуманитарные и социальные специальности.

Главными гостями стала группа студентов старших курсов ИжГТУ, а также Валерий Павлович Грахов, бывший ректор ИжГТУ, профессор, доктор экономических наук, заслуженный строитель РФ и Удмуртии.

Благодаря дню открытых дверей студенты смогли узнать подробности различных процессов производства, посетить цех покраски, в котором проводилась антикоррозионная защита металлоконструкций, сварочный цех; пообщаться с рабочими, мастерами и инженерами, которым задали волнующие вопросы о профессии и работе на крупнейших стройках страны. Более того, они приняли участие в мастер-классе индустриального художника, автора выставки картин «Индустриальный пейзаж и герои труда» Евгения Калачева, который дал возможность студентам попробовать создать настоящие рабочие чертежи.

Фото: «Уралметаллургмонтаж»

А самое главное – студенты узнали все преимущества и перспективы после прохождения практики на «Уралметаллургмонтаже», а также поинтересовались, на каких условиях смогут начать работать на производстве после обучения в вузе.

Сергей Львович Стажков, генеральный директор «КХМ Артик», подчеркнул, что при трудоустройстве у работника будет хорошая заработная плата и отличный карьерный рост.

Отметим, что рабочие места приятно удивили студентов: все кабинеты имеют хороший современный ремонт и оснащены качественной техникой.

Валерий Грахов уточнил, что выпускники института строительства и архитектуры ИжГТУ в абсолютном большинстве работают по специальности. По такому же пути работают и те, кто занимается машиностроением, ракетостроением и другими схожими направлениями.

Помимо уже существующего соглашения о сотрудничестве между вузом и предприятием, «Коксохиммонтаж» на базе ИжГТУ открывает производственный класс под шефством бывшего ректора. Помещение будет наполнено макетами установок, чтобы студенты могли видеть необходимые для работы объекты «вживую». Приглашенные сотрудники будут подробно объяснять на конкретных ситуациях, с чем они сталкиваются на практике.

Информация от партнера.