Гороскоп на 18 сентября для ижевчан: Козероги смогут вволю отоспаться, а Скорпионам стоит заняться спортом

Что ожидает ижевчан в субботу? Фото: pexels.com

ОВЕН

Вас ожидает размеренный день. Звезды рекомендуют потратить субботу на отдых – чем меньше вы будете активничать, тем лучше.

ТЕЛЕЦ

Благоприятный день для похода в гости. Также неплохо было бы уделить побольше времени своей второй половинке.

БЛИЗНЕЦЫ

День самый удачный, однако и плохим его назвать не получится. Поменьше думайте и побольше делайте – это единственный совет звезд на субботу.

РАК

К Ракам может прийти осознание собственной беспомощности перед огромным суровым миром. Звезды советуют отметить этот момент походом в ближайший бар.

ЛЕВ

Вас ожидает очень противоречивая суббота. С одной стороны, вы добьетесь определенных успехов на личном фронте, с другой – результат точно не будет стоить затраченных усилий.

ДЕВА

Звезды крайне не советуют расслабляться, несмотря на выходной день. Сегодня важно быть готовым ко всему.

ВЕСЫ

Весам не стоит сидеть на одном месте. Все самое интересное находится за дверями вашей квартиры.

СКОРПИОН

Прекрасный день для занятий спортом и любой физической активности.

СТРЕЛЕЦ

Не принимайте близко к сердцу критику окружающих. Если последуете этому совету звезд, то вас ждет великолепный день.

КОЗЕРОГ

Козероги смогут вволю отоспаться. На всех фронтах наблюдается относительное затишье – стоит этим воспользоваться.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям звезды предрекают довольно спокойный денек. Вечер субботы лучше потратить только и исключительно на себя любимого.

РЫБЫ

Рыбы проведут этот день в приятных раздумьях о высоком. У них наконец появится время просто помечтать.

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