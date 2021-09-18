Дожди и +8 градусов ожидаются в Ижевске 18 сентября

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Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 18 сентября.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, сегодня влияние холодной тыловой части циклона сохранится, поэтому температура воздуха составит всего +6…+8°С.
Ожидается облачная погода, пройдут небольшие дожди.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.
По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 75- мм рт. ст, магнитное поле неустойчивое, УФ-индекс низкий – 1.
Желаем вам отличной субботы!
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