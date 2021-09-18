Карта распространения коронавируса на 18 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Архив редакции
На утро 18 сентября в Удмуртии коронавирусом заразились 227 человек. 15 человек скончались.
Рассказываем, как по данным оперштаба складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск – 24 385
Воткинск – 2 159
Глазов – 2 388
Можга – 2 588
Сарапул – 1 922
Алнашский район – 781
Балезинский район – 903
Вавожский район – 456
Воткинский район – 599
Глазовский район – 466
Граховский район – 365
Дебесский район – 363
Завьяловский район - 2 287
Игринский район – 1 247
Камбарский район – 500
Каракулинский район – 310
Кезский район – 527
Кизнерский район – 506
Киясовский район – 388
Красногорский район - 524
Малопургинский район – 604
Можгинский район – 607
Сарапульский район – 561
Селтинский район – 425
Сюмсинский район – 581
Увинский район – 1 716
Шарканский район – 821
Юкаменский район – 459
Якшур-Бодьинский район – 626
Ярский район – 359
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