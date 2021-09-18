Карта распространения коронавируса на 18 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Архив редакции

На утро 18 сентября в Удмуртии коронавирусом заразились 227 человек. 15 человек скончались.

Рассказываем, как по данным оперштаба складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск – 24 385

Воткинск – 2 159

Глазов – 2 388

Можга – 2 588

Сарапул – 1 922

Алнашский район – 781

Балезинский район – 903

Вавожский район – 456

Воткинский район – 599

Глазовский район – 466

Граховский район – 365

Дебесский район – 363

Завьяловский район - 2 287

Игринский район – 1 247

Камбарский район – 500

Каракулинский район – 310

Кезский район – 527

Кизнерский район – 506

Киясовский район – 388

Красногорский район - 524

Малопургинский район – 604

Можгинский район – 607

Сарапульский район – 561

Селтинский район – 425

Сюмсинский район – 581

Увинский район – 1 716

Шарканский район – 821

Юкаменский район – 459

Якшур-Бодьинский район – 626

Ярский район – 359

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