Гороскоп на 19 сентября для ижевчан: секс у Дев поможет трезво оценить ситуацию, а Раков ждут большие перемены

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ОВЕН

Сегодня можно отдохнуть и подольше полежать в теплой постели. Начинайте планировать дела на отпуск. Не переедайте – это сразу же скажется на вашей фигуре и на здоровье.

ТЕЛЕЦ

Займитесь спортом вместе с друзьями. Есть шанс улучшить свое материальное положение – совместная деятельность принесет вам прибыль. Но обходите стороной рискованные предприятия и явные авантюры.

БЛИЗНЕЦЫ

Проблемы, которые вас беспокоили, могут осложнить отношения с коллегами по работе или с близким человеком. Нужно четко оценивать происходящее. Для достижения поставленной цели обратитесь к друзьям.

РАК

Вас ждут большие перемены, вы сможете блеснуть своими талантами. Но будьте готовы работать, работать и еще раз работать. Вечером у вас будет отличный шанс наладить свою личную жизнь.

ЛЕВ

Вы как всегда в центре внимания – вы сможете воплотить в жизнь все свои самые честолюбивые желания. Отличное время для общения с противоположным полом – есть шанс получить гармоничные отношения.

ДЕВА

Лучше отложить важные дела и заняться… сексом. Это поможет вам снять напряжение и, как ни странно, трезво посмотреть на то, что происходит вне постели.

ВЕСЫ

Не очень благоприятный день – проявите самоконтроль, дальновидность и терпение. Забудьте о шумных вечеринках, лучше побыть в одиночестве. Бойтесь темноты – не исключены травмы.

СКОРПИОН

Хороший день для творческих встреч и общения с любимыми. Думайте о себе, забудьте о чужих проблемах. Все то, что вы делаете в этот день, может улучшить ваше общественное и материальное положение в будущем.

СТРЕЛЕЦ

Не сидите в этот день дома – сходите в ресторан, прогуляйтесь в парке, займитесь спортом. Лучше не спорьте – это выйдет вам боком.

КОЗЕРОГ

Проанализируйте все то, что вы делаете. Завершите начатое. Отличный день, чтобы провести его с близкими и любимыми. Не исключено, что новые знакомства могут перерасти во что-то большее.

ВОДОЛЕЙ

Забудьте про новые дела. Возможны проблемы со здоровьем – не перегружайте организм, больше спите и отдыхайте.

РЫБЫ

Отличный день для реорганизации ваших дел. Не теряйте равновесия и не поддавайтесь на искушения.

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