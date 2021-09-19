Гороскоп на 20 сентября для ижевчан: Тельцам стоит действовать самостоятельно, а Весам – отправиться в путешествие

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ОВЕН

Рисковать сегодня нельзя. Тщательно обдумывайте каждый свой шаг. Если есть цельная стратегия – результат обязательно придет.

ТЕЛЕЦ

Не пытайтесь решить свои проблемы чужими руками. Имейте смелость признать, что вы сами во всем виноваты.

БЛИЗНЕЦЫ

Прекрасный день, чтобы высказать своей второй половинке все, что о ней думаете. Другого такого момента может и не быть.

РАК

Раков на всех фронтах ждут сплошные разочарования. Звезды советуют не принимать все близко к сердцу, но выводы сделать все же стоит.

ЛЕВ

Едва ли вы ожидали от понедельника больших личных побед. И правильно делали.

ДЕВА

Великолепный день. С утра возможны небольшие конфликты с коллегами по работе, но большого влияния на общую картину дня они не окажут.

ВЕСЫ

Весам стоит отправиться в путешествие или просто сменить обстановку. Привычный быт вам явно осточертел.

СКОРПИОН

Следите за своими расходами. Тратиться вам сегодня противопоказано,

СТРЕЛЕЦ

Велика вероятность резкой смены круга общения. Звезды говорят, что это пойдет вам на пользу.

КОЗЕРОГ

У Козерогов весь день будет хорошее настроение – и иногда оно не будет соответствовать реальному положению вещей.

ВОДОЛЕЙ

Не рекомендуется спорить с начальством – да и вообще с кем бы то ни было. В целом день неплохой.

РЫБЫ

За короткий период времени вы можете испытать как горечь поражения, так и вкус победы. Звезды обещают довольно противоречивый день.

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