Как выбрать подходящую именно вам онлайн-площадку для обучения?

Фото: Tele2

Tele2 в Приволжье изучила активность абонентов на образовательных интернет-ресурсах. Средний возраст онлайн-учеников 33 года, большинство из них проживают в Нижегородской области. Также стало известно, что женщины учатся в диджитал-формате чаще мужчин.

Data scientists Tele2 оценили около 180 онлайн-платформ для обучения и развития. Среди наиболее популярных сайтов у абонентов Tele2 такие площадки, как Skillbox, Знания.com, GetCource, ЯКласс, Учи.ру, Geekbrains, КиберЛенинка и Foxford.

Больше всего учатся онлайн жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти, Краснодара и Краснодарского края. Также в пятерке регионов-лидеров – Челябинская и Кемеровская области. Приволжские регионы попали в первую десятку. С начала 2021 года активнее всего пользователи образовательных ресурсов были в апреле. Несмотря на наступление школьных летних каникул, в июне знания продолжили получать 64 % от тех, кто учился в мае, в июле – 57 %.

Наиболее активно в Приволжье учатся жители Нижегородской области, на втором месте – татарстанцы, третье место по количеству посетителей диджитал-курсов делят между собой Марий Эл и Чувашия. А вот ульяновцы предпочитают классические форматы обучения офлайн или вебинары от вузов и центров повышения квалификации.

По данным Big Data Tele2, 56 % всех пользователей образовательных ресурсов – женщины. Средний возраст онлайн-учеников – 38 лет. В Приволжье посетители диджитал-курсов чуть моложе, чем в среднем по России. Их средний возраст составляет 33 года. Также среди пользователей образовательных порталов есть люди преклонного возраста – от 70 до 89 лет.

Для тех, кто привык учиться в диджитал-формате, весной 2021 года Tele2 запустила образовательный портал. Для прохождения онлайн-обучения клиентам оператора нужно авторизоваться на сайте skill.tele2.ru, выбрать интересующую тему и записаться на курс. После этого станут доступны все бесплатные учебные материалы портала. Для платных курсов по подписке необходимо подключить услугу «Образовательный портал Tele2» с помощью USSD-команды *803#. В первые 24 часа подписка бесплатна, далее ее стоимость составит 9 рублей в сутки. Проходить онлайн-курсы можно с любого устройства: компьютера, ноутбука, планшета или смартфона.

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