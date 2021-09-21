Двух жителей Удмуртии подозревают в незаконном сбыте наркотиков

Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы. Фото: МВД по УР

В лесополосе на улице 40 лет Победы в Ижевске по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали двух жителей Воткинска. Как сообщает пресс-служба УМВД по Удмуртии, под подозрения правоохранителей попали 41-летний неработающий мужчина, ранее судимый за аналогичные преступления, и его 36-летняя сожительница, также нигде не работающая.

«В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у подозреваемых 10 свертков с синтетическим наркотическим средством», - говорится в сообщении.

Задержанные оказались закладчиками интернет-магазина, а в столицу республики приехали с целью сбыта наркотиков.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Мужчину поместили в СИЗО, его сожительницу отправили на домашний арест. Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы.

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