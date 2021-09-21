Гороскоп на 22 сентября для ижевчан: Рыбы будут весьма энергичны, а Стрельцы рискуют обидеть родного человека

Что ждет ижевчан во вторник? Фото: unsplash.com

ОВЕН

Вас ждет размеренное начало дня, но в дальнейшем темпы будут только ускоряться. Пие ожидается в послеобеденное время.

ТЕЛЕЦ

Вам кажется, что вы приелись окружающим, но это не так. Родным, близким и коллегам пока просто-напросто не до вас.

БЛИЗНЕЦЫ

Выберите какое-то одно дело и доведите его до конца. Распыляться сегодня категорически противопоказано.

РАК

Звезды намекают на неожиданную встречу, которая перевернет вашу жизнь. Ближе к обеду возможны конфликты с коллегами по работе.

ЛЕВ

Львов ожидает кошмарное начало дня. Стоит постараться, чтобы выйти из утреннего армагеддона без потерь. К вечеру все должно окончательно успокоиться.

ДЕВА

Девам не хватает новизны, им необходима хорошая встряска. Звезды все организуют, не беспокойтесь.

ВЕСЫ

День поделится на две неравные части. Утром вас ожидают волнительные открытия, а днем и вечером – сплошные разочарования.

СКОРПИОН

Рисковать сегодня нельзя, даже в мелочах. Особенно внимательны будьте к любым денежным операциям.

СТРЕЛЕЦ

Забудьте о покое на ближайшие сутки – работать придется много. Звезды успокаивают: рутинным этот труд точно не будет.

КОЗЕРОГ

Козероги сегодня медленно запрягают, но быстро едут. День не самый продуктивный, но все, что вы успеете воплотить в жизнь, будет на высшем уровне.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи получат прекрасную возможность для реализации своей самой смелой мечты. Звезды советуют не упускать эту возможность.

РЫБЫ

Рыбы получат предложение, от которого будет очень сложно отказаться. Звезды советуют тщательно обдумать свое решение.

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