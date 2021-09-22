Умные браслеты для пожилых людей и часы для детей до конца года можно приобрести со скидкой

Фото: Tele2

Клиенты Tele2 могут приобрести по выгодной цене смарт-часы для детей или специальный браслет для людей старшего возраста. Чтобы получить скидку в размере 790 рублей, вместе с гаджетом нужно приобрести SIM-карту с тарифом «Интернет для вещей» и услугой «Годовой контракт». Акция проходит в салонах связи Tele2 во всех регионах присутствия оператора и продлится до 31 декабря 2021 года. В программе участвуют модели детских часов: JET Kid Connect, JET Kid Gear, JET Kid Vision, Elari KidPhone «Ну, погоди!», Canyon Polly Kids, Geozon Life, а также смарт-браслет для пожилых людей Canyon Senior.

Детские часы будут не только стильным аксессуаром для ребенка, но и надежным помощником для родителей. В функционале многих моделей часов есть опция создания геозон, кнопка SOS, аудиомониторинг окружающей обстановки, возможность узнать историю перемещения ребенка. Поддержка навигационных систем позволит родителям с высокой точностью определять местоположение детей. Смарт-часы совместимы с устройствами, работающими под управлением операционных систем Android и iOS. Взрослым нужно лишь скачать на свой смартфон специальное мобильное приложение от производителя. Среди дополнительных возможностей гаджетов – будильник, фонарик и другие полезные функции. Например, у модели Geozon Life есть опция отслеживания температуры тела и шагомер. Взрослые смогут узнать не только о местоположении ребенка, но и о его самочувствии, а с помощью трекера шагов оценить уровень физических нагрузок за день.

Клиенты компании могут позаботиться и о здоровье близких старшего возраста, купив им умный браслет Canyon Senior. Среди его функций – удаленное измерение пульса и отслеживание геолокации. Гаджет простой и понятный в использовании для людей старшего поколения. Они смогут позвонить или отправить голосовое сообщение, нажав всего одну кнопку. Кроме того, на смартфон родственника придут уведомления о пересечении зоны безопасности или низком заряде батареи. Также для связи с близкими можно использовать режимы обратного звонка и аудиомониторинга.

По данным Tele2, по итогам второго квартала 2021 года продажи смарт-часов выросли почти в три раза, на 170 %. Устройства все чаще приобретают родители для детей как альтернативу или дополнение к смартфону. Также гаджет покупают для людей старшего поколения, чтобы позаботиться об их здоровье и безопасности.

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