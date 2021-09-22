Автомобиль SKODA RAPID можно приобрести по специальной цене

Фото: aspec-lider.ru

«Несмотря на падение производства автомобилей любых брендовв результате нехватки электронных компонентов на мировом рынке, в нашем дилерском центре «АСПЭК-Лидер» представлен большой выбор ŠKODA RAPID (Шкода-Рапид) в различных комплектациях, как с механической коробкой передач, так и с автоматической», – рассказывает руководитель отдела продаж Марина Серебрякова.

ŠKODA RAPID – самый продаваемый автомобиль чешской марки на российском рынке. Он же – самый компактный и самый доступный. Но компактный не значит маленький, а доступный не значит бюджетный. Главное достоинство RAPID – в балансе качеств, важных для семейных покупателей, наиболее требовательных наших клиентов.

Фото: aspec-lider.ru

Фото: aspec-lider.ru

Фото: aspec-lider.ru

Стартовая цена ŠKODA RAPID – от 992 000 руб. *

Желаете узнать больше информации о ŠKODA RAPID? Приезжайте на тест-драйв или звоните по телефону: +7 (3412) 209-583.

Больше информации на сайте aspec-lider.ru/models/rapid

*Указана цена на автомобиль ŠKODA RAPID с двигателем 1.6 MPI, 90 л.с., МКПП в комплектации Entry (Энтри), на автомобили 2022 модельного года. Количество автомобилей ограничено. Предложение действует с 01.09.21 по 30.09.21.

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