Прогноз погоды 23 сентября в Ижевске: потепление и солнечная погода

Стоит ли ижевчанам брать с собой зонт? Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! На календаре 23 сентября, четверг. Желаем вам продуктивного дня, а начать его мы предлагаем с прогноза погоды от «Комсомолки».

По данным Яндекс.погоды, сегодня ожидается потепление. Воздух прогреется до +13…+15 °C. Ветер юго-восточный, 3,4 м/с. Осадков не ожидается.

К вечеру температура опустится до +8…+12 °C. Ветер сменит направление на восток. Его скорость также снизится до 2,7 м/с.

Атмосферное давление – 757 мм.рт.ст., магнитное поле спокойное, УФ-индекс – 1.

Ночью ожидается похолодание: до +7 °C. Ветер снова станет юго-восточным, 2,6 м/с. Осадков не предвидится.

Также предлагаем вам посмотреть прогноз погоды на неделю. О нем можно узнать здесь.

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