Родники Удмуртии — 2021: в новом сезоне воду проверят на большее количество показателей

«Комсомолка» проверит качество воды в родниках Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Удмуртия славится своими родниками. Каждый житель нашего региона хотя бы раз набирал воду из чистого источника: ведь мы верим, что там она по-настоящему качественная, а порой и обладающая целебными свойствами.

«Комсомолка» выводит родники на чистую воду. С вашей помощью мы проверим воду в ключах на качество. Кстати, в этом году благодаря нашим партнерам — лабораториям Минприроды мы изучим химический состав воды по большему количеству показателей, чем в предыдущие сезоны проекта. Если ранее мы проверяли 5 показателей, то в этом году мы изучим пробы на 20. А значит, результаты наших исследований будут в четыре раза надежнее!

Но нам нужна ваша помощь: поделитесь точками, где, по вашему мнению, необходимо проверить качество воды в роднике. Присылайте адреса источников:

— В сообщения группы «ВКонтакте»;

— На электронную почту kp@mgcentr.ru

Укажите, пожалуйста, в письме ваши контактные данные: наши журналисты могут заблудиться в пути, и вы сможете им помочь, если они вам перезвонят. Также мы будем благодарны, если вы как можно подробнее опишите дорогу к роднику и укажете координаты.

Что дальше?

Мы перенесли даты экспедиций, чтобы дать возможность прислать заявки всем желающим. Уже на следующей неделе наши корреспонденты отправятся в путь. наша задача — взять 20 проб воды: чуть меньше, чем в прошлом году, зато с более качественным анализом.

Результаты исследований мы занесем на интерактивную карту родников. Также на сайте izh.kp.ru (18+) выйдут отчетные статьи по итогам экспедиций.

А здесь можно посмотреть, какие родники мы проверили в 2020, 2019 и 2018 годах.

Организатор ООО фирма "Ариго". 0+. Реклама