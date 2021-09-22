Гороскоп на 23 сентября для ижевчан: Раков одолеет тоска, а Стрельцам захочется тишины

Что ждет ижевчан в четверг? Фото: pexels.com
ОВЕН
Утро будет состоять из сплошных разочарований. У вас появится прекрасная возможность сделать выводы из своих ошибок и больше никогда их не повторять.
ТЕЛЕЦ
Вас ждут глобальные перемены на личном фронте. На вечер лучше ничего не планировать.
БЛИЗНЕЦЫ
Отличный день для любых начинаний и реализации самых смелых идей.
РАК
Вас одолеет ничем не объяснимая тоска. Бороться с ней совершенно бесполезно.
ЛЕВ
Действовать наобум сегодня нельзя. Желательно составить четкий распорядок дня и неукоснительно ему следовать.
ДЕВА
Вас ожидает неожиданное знакомство, которое окажет мощное влияние на всю вашу дальнейшую жизнь.
ВЕСЫ
На некоторое время вы можете потерять вкус к жизни. Приятного в этом мало, но долгим этот период точно не будет.
СКОРПИОН
Уделите больше внимания себе-любимому. В последнее время вы редкостные альтруисты.
СТРЕЛЕЦ
Вам дико захочется тишины и покоя, однако едва ли ваше желание реализуемо. Потерпите – совсем скоро долгожданные выходные.
КОЗЕРОГ
Звезды намекают на недостаток физической активности, который очень скоро может вылиться в серьезные проблемы со здоровьем. Стоит обратить на это внимание - благо, пока не поздно.
ВОДОЛЕЙ
Водолеев ожидает тихий и спокойный денек. Он пролетит так быстро, что вы и не заметите.
РЫБЫ
Рыбам стоит больше полагаться на свою интуицию. Сегодня она вас не подведет.
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