Гороскоп на 23 сентября для ижевчан: Раков одолеет тоска, а Стрельцам захочется тишины

Что ждет ижевчан в четверг? Фото: pexels.com

ОВЕН

Утро будет состоять из сплошных разочарований. У вас появится прекрасная возможность сделать выводы из своих ошибок и больше никогда их не повторять.

ТЕЛЕЦ

Вас ждут глобальные перемены на личном фронте. На вечер лучше ничего не планировать.

БЛИЗНЕЦЫ

Отличный день для любых начинаний и реализации самых смелых идей.

РАК

Вас одолеет ничем не объяснимая тоска. Бороться с ней совершенно бесполезно.

ЛЕВ

Действовать наобум сегодня нельзя. Желательно составить четкий распорядок дня и неукоснительно ему следовать.

ДЕВА

Вас ожидает неожиданное знакомство, которое окажет мощное влияние на всю вашу дальнейшую жизнь.

ВЕСЫ

На некоторое время вы можете потерять вкус к жизни. Приятного в этом мало, но долгим этот период точно не будет.

СКОРПИОН

Уделите больше внимания себе-любимому. В последнее время вы редкостные альтруисты.

СТРЕЛЕЦ

Вам дико захочется тишины и покоя, однако едва ли ваше желание реализуемо. Потерпите – совсем скоро долгожданные выходные.

КОЗЕРОГ

Звезды намекают на недостаток физической активности, который очень скоро может вылиться в серьезные проблемы со здоровьем. Стоит обратить на это внимание - благо, пока не поздно.

ВОДОЛЕЙ

Водолеев ожидает тихий и спокойный денек. Он пролетит так быстро, что вы и не заметите.

РЫБЫ

Рыбам стоит больше полагаться на свою интуицию. Сегодня она вас не подведет.

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