Без Акинфеева, Фернандеса и Дзагоева: московский ЦСКА вылетел в Ижевск на матч Кубка России

Иван Обляков. Фото: vk.com/pfc_cska

Сегодня, 22 сентября, футболисты московского ЦСКА вылетели в столицу Удмуртии на завтрашний матч группового этапа Кубка России с ижевским «Зенитом». Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

На выезд отправились вратари Владислав Тороп и Данила Боков, защитники Игорь Дивеев, Кирилл Набабкин и Егор Носков, полузащитники Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Иван Обляков, Бахтиер Зайнутдинов, Эмиль Бохинен, Константин Кучаев, Максим Мухин, Эдуард Багринцев, Дмитрий Каптилович и Руслан Дауров, нападающие Антон Заболотный, Федор Чалов, Чидера Эджуке и Владислав Яковлев.

Стоит отметить, что в составе отсутствуют основной вратарь московской команды Игорь Акинфеев, полузащитник Алан Дзагоев и защитник Марио Фернандес.

Напомним, матч состоится 15:15 23 сентября на стадионе «Зенит». Посетить игру смогут только 2,5 тысячи болельщиков, это связано со сложной коронавирусной обстановкой. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ» (0+).

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