Последний этап оперативно-профилактического мероприятия «Мотоциклист» проводят в Ижевске

Предыдущие четыре этапа также проводились в Ижевске. Фото: pixabay.com

В столице Удмуртии проводится последний, пятый этап оперативно-профилактического мероприятия «Мотоциклист». Мероприятие необходимо для того, чтобы сократить количество ДТП с участием мототранспорта, а также выявить и устранить нарушения правил дорожного движения мотоциклистами. Кроме того, организаторы оперативно-профилактического мероприятия стремятся предотвратить случаи хищения данного транспортного средства. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

В 2021 году на трассах столицы Удмуртии произошло 34 аварии с участием мотоциклистов. За этот период в ДТП погиб один человек, 38 получили травмы. 21 ДТП произошло по причине нарушения правил дорожного движения водителем мототранспорта. В них пострадало 24 человека.

В рамках предыдущих четырех этапов в столице республики сотрудники Госавтоинспекции составили 83 административных документа в отношении мотоциклистов. Из них - 17 материалов в отношении водителей без прав на вождение. 8 мотоциклистов лишены прав по причине управления транспортом в нетрезвом состоянии, 22 мотоцикла ликвидированы и помещены на специальную стоянку.

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