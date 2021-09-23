Двоих студентов из Таджикистана осудили в Ижевске за покушение на наркосбыт

Подсудимые полностью признали вину и раскаялись. Фото: Сергей Грачев

В столице Ижевске осудили двоих 20-летних жителей Таджикистана, студентов одного из вузов Волгограда. Как сообщает пресс-служба Объединенного судейского сообщества республики, их признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

«Судом установлено, что подсудимые, используя сеть «Интернет», вступили с неустановленным лицом в сговор на сбыт наркотических средств бесконтактным способом, для чего приехали в Ижевск», - говорится в сообщении.

Часть запрещенных веществ подсудимые спрятали в тайниках на территории города, остальное хранили в съемной квартире для продажи по месту жительства. На оборудовании очередной «закладки» их задержали сотрудники полиции.

На суде молодые люди полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном.

Подобное преступление является особо тяжким и за него предусмотрено наказание только в виде лишения свободы. Учитывая это, а также данные о личности виновных и смягчающие обстоятельства, суд назначил каждому из них 6 лет колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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