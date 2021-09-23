В Ленинском районе Ижевска откроют мобильный пункт вакцинации от коронавируса

Пункт будет работать как в будни, так и в выходные дни. Фото: Минздрав УР

Начиная с 24 сентября, в Ижевске откроется еще один постоянный мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии, его разместят в ТЦ «Матрица» в Ленинском районе города.

«Пункт будет работать как в будни, так и в выходные дни, с 10.00 до 20.00, на 2 этаже торгового центра (напротив магазина «Карри»). Вакцинацию проводят медицинские работники ГКБ №4 и ГП № 6», - говорится в сообщении.

Напоминаем, что прививку по-прежнему можно поставить:

- в постоянном мобильном пункте на Центральной площади – каждый день с 08:00 до 19:00;

- в постоянном мобильном пункте по адресу М. Горького, 64 – с понедельника по пятницу с 08:00 до 19:00;

- в мобильном пункте вакцинации на парковке возле ТЦ «Мой порт» - с 22 по 26 сентября с 10:00 до 18:00.

Вакцинироваться могут только совершеннолетние граждане. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

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