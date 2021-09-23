«Необязательные» QR-коды о вакцинации для допуска на матч «Зенит-Ижевск» - ЦСКА неожиданно ввели в Ижевске

Матч состоится в 15:15. Фото: архив КП

За несколько часов до начала матча группового этапа Кубка России по футболу «Зенит-Ижевск» - ЦСКА стало известно о том, что на стадион могут прийти только болельщики с QR-кодами или справками. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на организаторов.

«QR-код смогут получить те, кто полностью вакцинировался или переболел коронавирусом в течение полугода», – говорится в сообщении официальной группы ижевского «Зенита» во «ВКонтакте».

Журналисты IZHLIFE отмечают, что данный пост уже появлялся на странице сообщества накануне, однако его быстро удалили. Болельщиков возмутило данное решение организаторов, и они выразили свое недовольство в комментариях под записью. Там же, в комментариях, появилось весьма противоречивое сообщение пресс-службы клуба.

«У кого нет QR-кода, тоже смогут зайти на стадион», - заявила пресс-служба.

Тем не менее, никаких гарантий, что вас пустят на матч без QR-кода или справки о вакцинации от ковида, «Комсомолка» дать не может.

Напомним, матч состоится в 15:15 на стадионе «Зенит». Соперник уже прилетел в столицу Удмуртии – в составе «армейцев» не будет Акинфеева, Фернандеса и Дзагоева. Посетить игру смогут только 2,5 тысячи болельщиков, это связано со сложной коронавирусной обстановкой. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ» (0+).

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