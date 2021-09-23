Гороскоп на 24 сентября для ижевчан: Раков одолеет тоска, а Стрельцам захочется тишины

Что ждет ижевчан в пятницу? Фото: pixabay.com

ОВЕН

День будет наполнен большим количеством самых разнообразных событий. Звезды намекают, что далеко не все из них будут иметь положительную окраску.

ТЕЛЕЦ

Звезды советуют не пренебрегать качеством в угоду скорости. Будьте вдумчивы и внимательны.

БЛИЗНЕЦЫ

День нельзя назвать плохим, однако и больших побед ожидать не стоит.

РАК

Раков ждут ощутимые перемены на личном фронте.

ЛЕВ

Львы рискуют попасть в не очень приятную историю. Звезды советуют следить за языком.

ДЕВА

У Дев появиться шанс научиться чему-то новому. Пренебрегать им не стоит.

ВЕСЫ

На личном фронте ожидается относительное затишье. Вечером возможна приятная встреча с хорошим человеком.

СКОРПИОН

Скорпионы весь день будут пребывать в отвратительном расположении духа. Лучше их сегодня не злить.

СТРЕЛЕЦ

Прекрасный день. Вы будете излучать спокойствие и уверенность.

КОЗЕРОГ

Идеальный день для дальней поездки. Вы получите уйму новых впечатлений.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи будут сверхпродуктивны и при этом почти не устанут.

РЫБЫ

Рыб ожидает максимально тихий денек. Даже на работе все будет относительно спокойно.

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