Гороскоп на 24 сентября для ижевчан: Раков одолеет тоска, а Стрельцам захочется тишины

Что ждет ижевчан в пятницу? Фото: pixabay.com
ОВЕН
День будет наполнен большим количеством самых разнообразных событий. Звезды намекают, что далеко не все из них будут иметь положительную окраску.
ТЕЛЕЦ
Звезды советуют не пренебрегать качеством в угоду скорости. Будьте вдумчивы и внимательны.
БЛИЗНЕЦЫ
День нельзя назвать плохим, однако и больших побед ожидать не стоит.
РАК
Раков ждут ощутимые перемены на личном фронте.
ЛЕВ
Львы рискуют попасть в не очень приятную историю. Звезды советуют следить за языком.
ДЕВА
У Дев появиться шанс научиться чему-то новому. Пренебрегать им не стоит.
ВЕСЫ
На личном фронте ожидается относительное затишье. Вечером возможна приятная встреча с хорошим человеком.
СКОРПИОН
Скорпионы весь день будут пребывать в отвратительном расположении духа. Лучше их сегодня не злить.
СТРЕЛЕЦ
Прекрасный день. Вы будете излучать спокойствие и уверенность.
КОЗЕРОГ
Идеальный день для дальней поездки. Вы получите уйму новых впечатлений.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи будут сверхпродуктивны и при этом почти не устанут.
РЫБЫ
Рыб ожидает максимально тихий денек. Даже на работе все будет относительно спокойно.
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