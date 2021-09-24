Прогноз погоды на 24 сентября в Ижевске: небольшие дожди и до +12

Синоптики обещают небольшие дожди Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! На календаре 24 сентября, пятница. Желаем вам продуктивной работы и хороших выходных. Начать последний рабочий день этой недели мы предлагаем с прогноза погоды от «Комсомолки».

По данным Яндекс.Погоды, сегодня похолодает. С утра и до самой ночи синоптики обещают небольшие дожди. Воздух прогреется до +10…+12 °C. Ветер юго-восточный, 4,5 м/с.

К вечеру температура опустится до +8…+11 °C. Порывы юго-восточного ветра снизятся до 3,9 м/с.

Атмосферное давление – 753 мм рт. ст., магнитное поле спокойное, УФ-индекс – 0.

Ночью ожидается похолодание до +7 °C.

Также предлагаем вам посмотреть прогноз погоды на неделю. О нем можно узнать здесь.

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