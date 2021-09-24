Жителя Удмуртии осудили за сексуальное насилие над детьми

Двух девочек мужчина изнасиловал, в отношении еще двух совершил развратные действия. Фото: Сергей Грачев

Жителю Глазова вынесен судебный приговор за насильственные и развратные действия в отношении несовершеннолетних девочек (часть 4 статьи 132 УК РФ и часть 3 статьи 135 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, свои преступления он совершал с апреля по июнь 2019 года.

«Он знакомился с несовершеннолетними девочками во дворе своего дома, играл с ними, угощал сладостями, давал крупные суммы денег, приглашал к себе домой играть на компьютере», - говорится в сообщении.

В результате двух девочек мужчина изнасиловал, в отношении еще двух совершил развратные действия.

На суде насильник отказался признать свою вину и заявил, что его оговорили. Его доводы были опровергнуты государственным обвинителем.

Согласно судебному приговору, ближайшие 13 лет мужчина проведет в колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы на 1 год.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Удмуртии в связи с жесткой посадкой вертолета на территории 1-й РКБ прекращены полеты санавиции

За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 232 человека