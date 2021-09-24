18-летний житель Ижевска украл иномарку у выпивавшего с ним предпринимателя

Парень похитил ключи, пока потерпевший спал. Фото: pexels.com

В полицию Завьяловского района Удмуртии обратился 52-летний бизнесмен. Как сообщает пресс-служба УМВД по Удмуртии, в один из вечеров в одном из городских кафе он познакомился с молодым человеком, после чего мужчины переместились к предпринимателю домой и занялись распитием алкоголя.

«Проснувшись утром, мужчина обнаружил, что со двора его дома похищен принадлежащий ему автомобиль. Ущерб составил 2 650 000 рублей», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Молодого человека нашли – им оказался 18-летний неработающий житель столицы Удмуртии. Как пояснил сам задержанный, когда предприниматель уснул, он нашел ключи от его иномарки, угнал ее и продал по объявлению в интернете.

Подозреваемого поместили в СИЗО, ему грозит до 10 лет колонии. Автомобиль ищут.

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