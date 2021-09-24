Жители Удмуртии сдали на переработку более 100 кг использованных батареек

Фото: Tele2

Tele2 в Удмуртии подводит промежуточный итог своего экологического проекта по сбору использованных батареек. Его цель – привлечь внимание к проблеме электронного мусора и необходимости переработки токсичных материалов. В фирменной рознице жители Удмуртской Республики могут сдать старые батарейки для их экологичной утилизации.

В салонах связи Tele2 в Ижевске и Глазове второй год подряд на постоянной основе принимают батарейки. С января по август 2021 года посетители оставили в специальных боксах в фирменной рознице более 4,5 тысячи отработанных элементов питания, их общий вес превышает 100 килограммов. Таким образом экологически сознательные жители Удмуртии спасли от загрязнения тяжелыми металлами около 8,6 гектара почвы. Эта территория сопоставима с площадью двенадцати футбольных полей.

Батарейки требуют особых условий утилизации и относятся к классу чрезвычайно опасных отходов. Вторичные ресурсы оператор отправляет в Челябинскую область на специализированное предприятие по переработке. Около 90 % массы элемента питания возвращается в повторный оборот без вреда для окружающей среды.

Также в Удмуртии продолжается очередной этап программы по утилизации старых телефонов «Переплавка». Tele2 принимает ставшие ненужными аппараты в Ижевске и Воткинске. Сплавить телефон по другим правилам могут все, кому не безразличны проблемы окружающей среды. Главное условие – у аппарата должно быть сохранено название модели и идентификационный код IMEI. Tele2 отправляет телефоны на переработку в Корпорацию «Экополис» – комплекс заводов по экологичной утилизации отходов электронного и электротехнического оборудования. «Переплавка» продолжится до 1 ноября. Узнать ближайшие к вам адреса салонов, где можно отдать в переработку телефон, можно на сайте проекта.

Сдать батарейки можно в салонах связи Tele2:

Ижевск, ул. Автозаводская д. 2;

Ижевск, ул. Азина д. 143, ТЦ «Дуслык»;

Ижевск, ул. Ворошилова д. 44, ТЦ «Гранат»;

Ижевск, ул. Михаила Петрова д. 29, ТРК «Петровский»;

Глазов, ул. Ленина, д. 21

Теле2, АйЭмИАй