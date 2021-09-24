Гороскоп на 24 сентября для ижевчан: Львам придется проявить лидерские качества, а Близнецам стоит провести выходные семейном кругу

Что ждет ижевчан в субботу? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Овнов ждет весьма энергоэффективный день. Звезды говорят, что они смогут вволю отоспаться.

ТЕЛЕЦ

Тельцы подвергнутся мощной, но справедливой критике со стороны друзей. Звезды советуют к ней прислушаться.

БЛИЗНЕЦЫ

Вам стоит провести выходные в узком семейном кругу.

РАК

Ракам может сказочно повезти в финансовой сфере. Во всем остальном звезды прогнозируют незначительный спад.

ЛЕВ

Львам не раз придется проявить лидерские качества. Лучше быть заранее к этому готовым.

ДЕВА

Неплохой день. Сегодня стоит прислушаться к своей интуиции.

ВЕСЫ

Хорошо подумайте, прежде чем вступать в конфликт с кем бы то ни было. Сегодня вам лучше сидеть тихо и не высовываться.

СКОРПИОН

Скорпионы будут отчаянно хандрить. Удивительно, что несмотря на такое настроение, они смогут сделать немало полезных вещей.

СТРЕЛЕЦ

С утра весьма вероятны резкие перепады настроения. К обеду все должно нормализоваться, но там вас поджидает другая беда – внезапно навалившаяся работа.

КОЗЕРОГ

День неожиданных поворотов и ярких событий. Поверьте, он запомнится вам надолго.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям звезды советуют побольше рисковать и поменьше сидеть дома.

РЫБЫ

Прекрасный день. Звезды намекают, что отдохнете вы хорошо и весьма разнообразно

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