Дожди и +9 градусов ожидаются в Ижевске 25 сентября

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Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 25 сентября.

По прогнозам Яндекс.Погода, сегодня весь день будет пасмурно и по-осеннему прохладно. Днем воздух прогреется всего до +9…+11°С. Небольшие дожди пройдут в течение всего дня.

Утром и днем юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2,9 м/с. Во второй половине дня ветер станет восточным и порывы будут достигать 2,5 м/с.

Атмосферное давление будет 749 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий – 1.

Желаем вам отличной субботы!

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