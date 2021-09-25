17 человек скончались от коронавирсуса в Удмуртии 25 сентября

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В Удмуртии выявили 232 новых случая коронавирусной инфекции. В числе заболевших46 детей, 60 человек старше 65 лет. Об этом сообщает оперштаб республики.

Сейчас 6 656 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1 596 – средней степени тяжести, 368 пациентов в тяжелом состоянии.

К сожалению, от болезни скончались 17 человек. Женщинам было 86, 74, 96, 58, 83, 63, 85, 90, 89, 67 лет. Мужчинам было 72, 67, 81, 61, 73, 86, 32 года. Итого в регионе зафиксировано 1 924 летальных исхода.

Всего на 25 сентября в Удмуртии зарегистрировано 52 266 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 42 282 человека выздоровели.

391 296 человек поставили себе прививку. 41 508 человек получили однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт».

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