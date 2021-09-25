Карта распространения коронавируса на 25 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Архив редакции

На утро 25 сентября в Удмуртии коронавирусом заразились 232 человека. 17 человек скончались.

Рассказываем, как по данным оперштаба складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск – 24 523

Воткинск – 2 183

Глазов – 2 398

Можга – 2 593

Сарапул – 1 922

Алнашский район – 781

Балезинский район – 903

Вавожский район – 457

Воткинский район – 603

Глазовский район – 467

Граховский район – 368

Дебесский район – 363

Завьяловский район - 2 290

Игринский район – 1 256

Камбарский район – 500

Каракулинский район – 310

Кезский район – 529

Кизнерский район – 506

Киясовский район – 388

Красногорский район - 524

Малопургинский район – 606

Можгинский район – 610

Сарапульский район – 561

Селтинский район – 427

Сюмсинский район – 587

Увинский район – 1 720

Шарканский район – 828

Юкаменский район – 464

Якшур-Бодьинский район – 629

Ярский район – 359

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