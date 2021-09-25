Карта распространения коронавируса на 25 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Архив редакции
На утро 25 сентября в Удмуртии коронавирусом заразились 232 человека. 17 человек скончались.
Рассказываем, как по данным оперштаба складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск – 24 523
Воткинск – 2 183
Глазов – 2 398
Можга – 2 593
Сарапул – 1 922
Алнашский район – 781
Балезинский район – 903
Вавожский район – 457
Воткинский район – 603
Глазовский район – 467
Граховский район – 368
Дебесский район – 363
Завьяловский район - 2 290
Игринский район – 1 256
Камбарский район – 500
Каракулинский район – 310
Кезский район – 529
Кизнерский район – 506
Киясовский район – 388
Красногорский район - 524
Малопургинский район – 606
Можгинский район – 610
Сарапульский район – 561
Селтинский район – 427
Сюмсинский район – 587
Увинский район – 1 720
Шарканский район – 828
Юкаменский район – 464
Якшур-Бодьинский район – 629
Ярский район – 359
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