Гороскоп на 26 сентября для ижевчан: Тельцам стоит быть серьезнее, а Стрельцов ждет непредсказуемый день

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ОВЕН
Овны амбициозны и уверены в себе. Можете не сомневаться – у вас все получится.
ТЕЛЕЦ
Постарайтесь быть серьезнее. И постарайтесь ни в коем случае не ссориться сегодня с родными и близкими.
БЛИЗНЕЦЫ
Люди не обязаны бегать за вами и бросать свои дела ради вас. Цените чужую жизнь и чужое время.
РАК
Откровенно не самый лучший день этой недели. Проведите этот день дома, созвонитесь с друзьями и родными. Ближе к вечеру удача вернется к вам.
ЛЕВ
Подготовьтесь к неожиданным поворотам! Можете даже не строить планы, день все равно пройдет очень насыщенно.
ДЕВА
Возможно это воскресенье нарушит немного ваши планы. Все пойдет не так как вы рассчитывали и родные не захотят оказать вам поддержку.
ВЕСЫ
Отличный день. По всем фронтам вы получите маленькие, но приятные победы.
СКОРПИОН
Смягчите немного свой менторский тон и не выходите за рамки обычных дружеских советов.
СТРЕЛЕЦ
Довольно непредсказуемый день. Но звезды говорят, что вы в любой ситуации прекрасно знаете, как вам лучше поступить.
КОЗЕРОГ
Тихий день и буйный вечер. Скорее всего, ваши потуги дадут результат.
ВОДОЛЕЙ
Успокойтесь и прислушайтесь к своей интуиции – сегодня она почти не врет.
РЫБЫ
День отлично подойдет для решения творческих задач.
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