Гороскоп на 26 сентября для ижевчан: Тельцам стоит быть серьезнее, а Стрельцов ждет непредсказуемый день

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ОВЕН

Овны амбициозны и уверены в себе. Можете не сомневаться – у вас все получится.

ТЕЛЕЦ

Постарайтесь быть серьезнее. И постарайтесь ни в коем случае не ссориться сегодня с родными и близкими.

БЛИЗНЕЦЫ

Люди не обязаны бегать за вами и бросать свои дела ради вас. Цените чужую жизнь и чужое время.

РАК

Откровенно не самый лучший день этой недели. Проведите этот день дома, созвонитесь с друзьями и родными. Ближе к вечеру удача вернется к вам.

ЛЕВ

Подготовьтесь к неожиданным поворотам! Можете даже не строить планы, день все равно пройдет очень насыщенно.

ДЕВА

Возможно это воскресенье нарушит немного ваши планы. Все пойдет не так как вы рассчитывали и родные не захотят оказать вам поддержку.

ВЕСЫ

Отличный день. По всем фронтам вы получите маленькие, но приятные победы.

СКОРПИОН

Смягчите немного свой менторский тон и не выходите за рамки обычных дружеских советов.

СТРЕЛЕЦ

Довольно непредсказуемый день. Но звезды говорят, что вы в любой ситуации прекрасно знаете, как вам лучше поступить.

КОЗЕРОГ

Тихий день и буйный вечер. Скорее всего, ваши потуги дадут результат.

ВОДОЛЕЙ

Успокойтесь и прислушайтесь к своей интуиции – сегодня она почти не врет.

РЫБЫ

День отлично подойдет для решения творческих задач.

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