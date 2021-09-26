Карта распространения коронавируса на 26 сентября: какие районы лидируют по количеству заболевших

Больше всего заболевших коронавирусом в Ижевске Фото: Амир Закиров

По состоянию на утро 26 сентября в Удмуртии заболел коронавирусом еще 231 человек. 18 скончались, выздоровели 76.

«Комсомолка» рассказывает о статистике заболеваемости по районам:

Ижевск — 24 656

Глазов — 2 404

Воткинск — 2 197

Можга — 2 594

Сарапул — 1 924

Завьяловский район — 2 295

Алнашский район — 781

Балезинский район — 913

Вавожский район — 458

Воткинский район — 608

Глазовский район — 468

Граховский район — 368

Дебесский район — 368

Игринский район — 1 272

Камбарский район — 501

Каракулинский район — 310

Кезский район — 534

Кизнерский район — 507

Киясовский район — 388

Красногорский район — 525

Малопургинский район — 608

Можгинский район — 614

Сарапульский район — 562

Селтинский район — 427

Сюмсинский район — 587

Увинский район — 1 727

Шарканский район — 832

Юкаменский район — 466

Якшур-Бодьинский район — 631

Ярский район — 361

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