Карта распространения коронавируса на 26 сентября: какие районы лидируют по количеству заболевших

Больше всего заболевших коронавирусом в Ижевске
Фото: Амир Закиров
По состоянию на утро 26 сентября в Удмуртии заболел коронавирусом еще 231 человек. 18 скончались, выздоровели 76.
«Комсомолка» рассказывает о статистике заболеваемости по районам:
Ижевск — 24 656
Глазов — 2 404
Воткинск — 2 197
Можга — 2 594
Сарапул — 1 924
Завьяловский район — 2 295
Алнашский район — 781
Балезинский район — 913
Вавожский район — 458
Воткинский район — 608
Глазовский район — 468
Граховский район — 368
Дебесский район — 368
Игринский район — 1 272
Камбарский район — 501
Каракулинский район — 310
Кезский район — 534
Кизнерский район — 507
Киясовский район — 388
Красногорский район — 525
Малопургинский район — 608
Можгинский район — 614
Сарапульский район — 562
Селтинский район — 427
Сюмсинский район — 587
Увинский район — 1 727
Шарканский район — 832
Юкаменский район — 466
Якшур-Бодьинский район — 631
Ярский район — 361
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