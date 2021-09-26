Гороскоп на 27 сентября для ижевчан: весов ждет сюрприз, а водолеи испытают прилив энергии

Астропрогноз для ижевчан на 27 сентября. Фото: Pixabay

ОВЕН

Вам стоит перестать судить окружающих, расслабиться и просто наслаждаться жизнью. Отличный день, чтобы посвятить его себе.

ТЕЛЕЦ

Сегодня отличный день, чтобы встретиться со старыми знакомыми и друзьями. Вам стоит о многом поговорить. Возможно, вам даже придется стать для кого-то психологом.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня вам стоит провести время с семьей. Отложите все дела, не думайте о работе, просто наслаждайтесь обществом друг друга.

РАК

Вас сегодня ждет выговор от начальства. А если вы не будете достаточно скромны, то можно поссориться со всеми окружающими.

ЛЕВ

Будьте осторожны с финансами и следите за своим кошельком. Не исключено, что вы станете жертвой мошенничества.

ДЕВА

Сегодня вас ожидает романтическая встреча. Не исключено, что вы повстречаете свою судьбу.

ВЕСЫ

Будьте готовы к неожиданным приятным сюрпризам от окружающих. Возможно, ваш день закончится в дорогом ресторане, а может быть, кто-то устроит в вашу честь вечеринку.

СКОРПИОН

Займитесь сегодня ремонтом: сегодня самый подходящий день, чтобы задуматься об обновлении интерьера.

СТРЕЛЕЦ

Сегодня отличный день, чтобы наконец-то открыть свои чувства и высказать окружающим все, что вы о них думаете. Не упустите возможность: это может круто изменить вашу жизнь.

КОЗЕРОГ

В вашей жизни появились новые обязанности. Привыкать к ним не просто, поэтому не стесняйтесь просить помощи у окружающих.

ВОДОЛЕЙ

Несмотря на недосып и загруженность, вы будете полны сил, энергии и энтузиазма. Все дела получится сделать вовремя, и даже перевыполнить.

РЫБЫ

Кажется, окружающие в последнее время испытывают вас на прочность. Стоит запастись терпением — оно обязательно вознаградится.

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