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Общество27 сентября 2021 5:36

Погода в Ижевске 27 сентября: до +7 и небольшие дожди

«Комсомолка» рассказывает о погоде на день
Анастасия Захарова
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27 сентября пройдет дождь, будет пасмурно

27 сентября пройдет дождь, будет пасмурно

Фото: Константин ИВШИН

Доброе утро, Ижевск! Надеемся, вы выспались в первый рабочий день на этой неделе. А «Комсомолка» расскажет, какой погоды нам сегодня ждать.

По данным Удмуртского гидрометцентра, столбик термометра сегодня поднимется до +5…+7 градусов. Временами пройдут небольшие дожди. Ветер восточный, 9 — 14 м/с.

Подробнее о погоде на неделю мы рассказывали здесь.

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