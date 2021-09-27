Погода в Ижевске 27 сентября: до +7 и небольшие дожди

27 сентября пройдет дождь, будет пасмурно
Фото: Константин ИВШИН
Доброе утро, Ижевск! Надеемся, вы выспались в первый рабочий день на этой неделе. А «Комсомолка» расскажет, какой погоды нам сегодня ждать.
По данным Удмуртского гидрометцентра, столбик термометра сегодня поднимется до +5…+7 градусов. Временами пройдут небольшие дожди. Ветер восточный, 9 — 14 м/с.
Подробнее о погоде на неделю мы рассказывали здесь.
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