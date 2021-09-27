Гороскоп на 28 сентября для ижевчан: у Львов возможны проблемы с коммуникацией, а Водолеям стоит проявить здоровый эгоизм

Что ждет ижевчан во вторник? Фото: pexels.com

ОВЕН

Вас ожидает мощный эмоциональный спад, будьте готовы. Во второй половине дня важны аккуратность и бережное отношение к деньгам.

ТЕЛЕЦ

Возможны большие проблемы с коммуникацией. Вам будет казаться, что вас не слышат или не понимают, однако у окружающих тоже возникнет такое ощущение, только по отношению к вам. Звезды советуют разбирать спорные вопросы в зародыше, пока они не стали основанием для большого конфликта.

БЛИЗНЕЦЫ

Звезды рекомендуют немного снизить требования к себе и, напротив, повысить планку в отношении окружающих вас людей.

РАК

Разнообразьте свой досуг, иначе вы рискуете получить серьезные проблемы с физическим и эмоциональным здоровьем.

ЛЕВ

Не перегорите – в последнее время вы слишком много работаете. Дайте себе небольшой перерыв – и снова в бой.

ДЕВА

Вполне вероятно, что вы обнаружите в себе какой-то творческий талант. Не доверяйте мнению окружающих, слушайте свое сердце.

ВЕСЫ

День, когда можно немного ослабить гайки и позволить ситуации идти своим чередом. От вашей тирании страдают не только окружающие, но и вы сами. Наступило время для небольшой личной «перестройки».

СКОРПИОН

Сил и энергии у вас сегодня достаточно, а вот желания сделать что-то большое и прекрасное нет и не предвидится. Звезды советуют посмотреть по сторонам – может быть, все-таки есть вещи, заслуживающие внимания вашей персоны?

СТРЕЛЕЦ

Лень и несерьезное отношение к делу могут уничтожить все позитивное, что есть в этом дне. Прекрасным этот день не назовешь, но к чему превращать его из плохого в чудовищный?

КОЗЕРОГ

Вам захочется спрятаться от проблем за щитом из цинизма и пофигизма. Звезды категоричны: это очень плохая идея.

ВОДОЛЕЙ

Щепотка здорового эгоизма вам точно не помешает. Некоторые люди на вас уже откровенно «ездят» и вами пользуются.

РЫБЫ

День будет полон неожиданностей. На сегодня лучше ничего не планировать, ибо все ваши планы могут разрушиться в одночасье.

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