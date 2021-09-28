«Ижсталь» расширяет марочный сортамент непрерывнолитой заготовки

Фото: «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») освоил технологию разливки на МНЛЗ высоколегированных марок стали, широко востребованных в современном машиностроении. Это снижает затраты при их производстве, увеличивает технологичность и повышает выход годного металла.

Завод освоил технологию непрерывнолитой разливки нескольких марок стали с высоким содержанием хрома, легированных титаном, молибденом и вольфрамом. Такие марки обладают коррозийной стойкостью в различных средах, жаропрочностью и высокой механической прочностью. Изделия из них применяются в ракето- и авиастроении, производстве энергетических установок, высоконагруженных деталей и узлов в машиностроении.

Высокое легирование повышает сопротивление деформации и снижает пластичность, что вызывает трудности в проведении горячей обработки давлением таких марок стали и сплавов, вследствие чего они получили название труднодеформируемых. Специалисты «Ижстали» применили уникальную технологию, ранее не используемую на других металлургических заводах, что обеспечило успешную разливку на МНЛЗ ряда труднодеформируемых марок стали с последующим прокатом на мелкосортно-проволочном стане 250 и получением металлопроката, полностью соответствующего требованиям нормативных документов.

Завод планирует дальнейшее расширение высоколегированного ассортимента, в том числе и за счет освоения непрерывной разливки экспортных марок стали.

Информация от партнера