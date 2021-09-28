Не просто «упала»: жителя Алнашского района Удмуртии подозревают в избиении жены

Изначально женщина объяснила полицейским травму живота тем, что упала. Фото: pixabay.com

В утреннее время в больницу Алнашского района Удмуртии поступила 33-летняя пациентка с травмой живота. Как сообщает пресс-служба УМВД России по республике, сотрудники больницы сообщили о ней в полицию. Представителям органов правопорядка женщина пояснила, что просто «упала».

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОП «Алнашское» было установлено, что травму женщине нанес 39-летний муж в ходе ссоры, возникшей накануне вечером», - говорится в сообщении.

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью»). На данный момент он отпущен домой под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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