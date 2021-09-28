Временный порядок оформления инвалидности продлен до 1 марта 2022 года

.

«С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции Правительством РФ продлен Временный порядок установления инвалидности и определения степени утраты трудоспособности для граждан, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, и разработки программы реабилитации пострадавшего (ПРП) до 1 марта 2022 года», – сообщили в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртской Республике.

Это позволит минимизировать социальные контакты граждан.

Напомним основные условия предоставления услуги:

1. В случае отсутствия направления на МСЭ проводится автоматическое продление ранее установленной группы инвалидности (категории «ребенок-инвалид») и разработанной индивидуальной программы реабилитации или абилитации (ИПРА), степень утраты профессиональной трудоспособности и программы реабилитации пострадавшего (ПРП) на шесть месяцев, если срок окончания наступает в период с 2 октября 2021 г. по 1 марта 2022 г. включительно.

2. Проведение МСЭ осуществляется исключительно заочно, без личного обращения гражданина.

3. Справка МСЭ, ИПРА либо ПРП направляются заказным почтовым отправлением.

4. Копии документов можно в любое удобное время получить на портале Госуслуг или в личном кабинете в Федеральном реестре инвалидов (www.sfri.ru).

Телефон горячей линии Главного бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртской Республике: (3412) 65-65-13.